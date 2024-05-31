"لجنة المتابعة": الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية سيدفعون ثمن جرائمهم البشعة

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، يوم الجمعة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية سيدفعون ثمن جرائمهم وتواطئهم في هذه الحرب التي ارتكب فيها جيش الاحتلال جرائم تندى لها جبين الإنسانية.

وأشارت القوى الوطنية، في تصريح صحفي، إلى "الفظائع التي ارتكبها جيش النازية وفظائع الفاشية بحق محافظة شمال قطاع غزة؛ خاصةً مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا".

وأضافت "قام الاحتلال الصهيوني بما فاق أفعال النازية بشاعةً وإجرامًا، وأضاف إلى سجله الدامي شنيعةً جديدة، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية؛ حيث دمّر ونسف منازل السكان بالكامل وقتل المئات من المواطنيين الآمنين".

وطالبت لجنة المتابعة محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات الأممية لمحاكمة الاحتلال المجرم وداعميه؛ وإصدار قرارت فورية ملزمة لوقف المحرقة الصهيونية النازية بحق شعبنا.

ودعت شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للخروج والنفير إلى كل الميادين والساحات والعواصم والمدن وفي كل الدول والقارات تنديدًا واستنكارًا لمجازر الاحتلال والإدارة الأمريكية وداعميهم.

ودعت لجنة المتابعة "أهلنا في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل لتصعيد مقاومة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه".

كما دعت الاتحادات المهنية والشعبية والنقابات والأحزاب والهيئات والمؤسسات المدنية لتصعيد الاعتصامات نصرةً لغزة وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية.