استشهاد طفل وإصابة آخر برصاص الاحتلال في أريحا

استشهد، مساء السبت، طفل وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت وزارة الصحة بأنّ الشهيد هو أحمد اشرف حميدات (١٥ عامًا) من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت النار على شابين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، قبل اعتقالهما من المكان.

وأشارت الهلال الأحمر إلى أنّ المصاب الآخر محتجزًا لدى الاحتلال،ولا تتوفر معلومات عن حالته الصحية.