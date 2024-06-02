الإعلام الحكومي: أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح بالقطاع

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الأحد، وفي اليوم الـ240 على حرب الإبادة الجماعية أهم إحصاءات العداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بإصابة 1095000 مواطن بأمراض معدية بفعل النزوح في قطاع غزة، منها 20 ألف إصابة بعدوى التهابات الكبد الفيروسي الوبائي.

وحذّر المكتب الإعلامي من أنّ 60 ألف سيدة حامل في القطاع معرّضة للخطر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 350 ألف مريض مزمن معرضين للخطر بسبب منع إدخال الأدوية.

وقال المكتب الإعلامي إنّ الاحتلال ارتكب 3247 مجزرة، راح ضحيتها 46439 شهداء ومفقودين، منهم 36439 شهداء وصلوا المستشفيات ، بينهم 15438ألف شهيد من الأطفال، و10231 شهيدةً من النساء، و498 شهيدًا من الطواقم الطبية، و70 شهيدًا من الدفاع المدني، فضلاً عن 147 شهيدًا من الصحفيين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى 82627 جريحًا منهم 11000 بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج بالخارج، و10 آلاف مريض سرطان مؤكدًا أنّ 70% من الشهداء والجرحى هم من نساء وأطفال.

ولفت المكتب الإعلامي إلى 5000 معتقل من قطاع غزة، منهم 310 معتقلين من الكوادر الطبية، و20 معتقل من الصحفيين ممن عرفت أسمائهم.

وأشار إلى 2 مليون نازح في قطاع غزة يعيشون في مراكز اللجوء والمدارس في حالة إنسانيّة وصحيّة صعبة للغاية، لافتًا إلى أنّ الاحتلال استهدف 148 مركزًا للإيواء.

وعن الأضرار الماديّة، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ الاحتلال دمّر 192 مقرًا حكوميًا و109 مدرسة وجامعة دمرّها بشكلٍ كلّي و أخرجها عن الخدمة، فضلًا عن 318 مدرسة وجامعة دمّرها بشكلٍ جزئي.

كما دمّرت قوات الاحتلال 88300 وحدة سكنيّة بشكلٍ كلّي و 303000 وحدة سكنيّة بشكلٍ جزئي.

أيضًا، دمّر الاحتلال 604 مسجدًا بشكل كلّي و200 مسجد بشكل جزئي ، فضلًا عن تدميره لثلاث كنائس.

وشنّ الاحتلال الاسرائيلي حربًا مجرمة على القطاع الصحّي، اذ استهدف 33 مستشفى و55 مركزًا صحيًأ أخرجها عن الخدمة، إضافة إلى 160 مؤسسة صحيّة استهدفها الاحتلال بشكلٍ جزئي ، فيما دمّر 131 سيارة إسعاف وأخرجها عن الخدمة.

ولم تسلم المواقع التراثية والأثرية من بطش الاحتلال الذي يستهدف كل شيئ في قطاع غزة، إذ دمّر الاحتلال الإسرائيلي 206 موقع تراثي وأثري في القطاع من أصل 325.

وفي حرب الإبادة المجرمة على القطاع، ذكر المكتب الإعلامي أنّ ألقى الاحتلال الإسرائيلي 78000طن من المتفجرات، فيما بلغت الخسائر الأولية لهذه الحرب 33 مليار دولار.