تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 240 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

ومساء اليوم، بثت كتائب القسام، مشاهد لمخلفات من كمين سابق وقع فيه جيش الاحتلال في شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، استهدف فيه جيبين عسكريين للاحتلال في منطقة الشافعي ببيت لاهيا، شمال غرب قطاع غزة.

وقالت القسام، إن الكمين وقع في تاريخ 16 تشرين ثان/ نوفمبر 2023، وخلّف الجنود وراءهم بندقية رشاشة، وخوذًا، ومعدات عسكرية، وبعض أجزاء من الجيبات العسكرية التي كانوا يركبونها لحظة تفجيرها.

وتظهر الأجزاء أن الهجوم على الجنود كان شرسا، وربما استخدمت فيه عبوات ناسفة شديدة الانفجار، نظرا للأجزاء المتطايرة من المركبات العسكرية، والمخلفات التي تركوها خلفهم.

وظهرت في الفيديو قلادة التعريف العسكرية لأحد جنود الاحتلال الذين وقعوا في الكمين، ولا يعرف مصيره إن كان من القتلى أم المصابين بجيش الاحتلال.