خاص| ناشطة فلسطينية بأوروبا: الاعتراف الدولي إيجابي يحتم المتابعة 

قالت الناشطة الفلسطينية خالدية أبو بكر عضو المكتب التنفيذي لحركة المسار الثوري البديل في أوروبا، إن الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين، خطوة ايجابية تحتم المتابعة.

وذكرت أبو بكر لـ(الرسالة نت)، أن بعض الحكومات الغربية لجأت لخطوة الإعتراف، في محاولة لتحقيق أغراض سياسية متعلقة بامتصاص غضب الشارع؛ لهذا يحتم المواصلة لاجبار هذه الحكومات اتخاذ مواقف عملية تتبع خطوة الاعتراف.

وأضافت أن خطوة الاعتراف جاءت في سياق الضغط الشعبي الاوروبي الواسع، خاصة في الدول التي تملك علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال.

وأكدت أبو بكر ضرورة الحذر من تحويل هذه الخطوات لحالة تكتيكية من طرف بعض الحكومات الغربية، وذلك يحتاج لخطة وطنية تترجم الاعتراف لخطوات على الأرض.