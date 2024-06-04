الداخلية تنعى 8 من عناصر جهاز الشرطة إثر قصف إسرائيلي في دير البلح

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني ثمانية من عناصر جهاز الشرطة استشهدوا صباح اليوم، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة يستقلونها أثناء القيام بواجبهم الشرطي في تقديم الخدمة للمواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت الداخلية في تصريح صحفي، أن إمعان الاحتلال في الجريمة بمواصلته استهداف منتسبي جهاز الشرطة بهدف نشر الفوضى وإرباك الجبهة الداخلية سيبوء بالفشل.

وشددت الداخلية على أن جهاز الشرطة سيواصل القيام بواجبه في خدمة المواطنين مهما بلغت التضحيات.

وقالت إن الاحتلال باستهدافه جهاز الشرطة يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي حرمت استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازًا مدنيًا ويقدم خدمة إنسانية في ظل جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.