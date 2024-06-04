الشرطة بغزة تُصدر تنويهاً مهماً بشأن ظهور صفحات وروابط بأسماء بنوك فلسطينية

قالت الشرطة الفلسطينية في غزة، إن الفترة الأخيرة لوحظ ظهور صفحات وروابط مزورة بأسماء بنوك فلسطينية تطلب من عملائها إدخال بيانات حساباتهم عبر الصفحات والروابط المزورة، ومن ثم يتم سرقة المبالغ المالية من تلك الحسابات.

وتابعت الشرطة، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، نهيب بالمواطنين إلى الحذر من عمليات النصب والاحتيال، والتأكد من الصفحات والروابط الرسمية للبنوك التي يتعاملون معها، وعدم إعطاء الرقم السري للحساب لأي جهة تطلب ذلك.

وأضافت، وفي حال حدوث أي خلل من هذا القبيل، ضرورة التواصل الفوري مع البنك لإبلاغه من أجل المعالجة السريعة.