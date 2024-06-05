الإعلام الحكومي: الاحتلال يطبق حصار القطاع والمجاعة تهدد محافظتي غزة والشمال

قال المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يطبق حصاره على قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر باستمرار احتلال معبري رفح وكرم أبو سالم وإغلاقهما أمام دخول شاحنات المساعدات.

وشدد المكتب، في تصريح صحفي، على أن شبح المجاعة عاد يهدد من جديد قطاع غزة وخاصة محافظتي غزة والشمال، مشيرا إلى أن ما دخل إليهما الأسبوع الماضي من نقطة غرب بيت لاهيا مجموعه 257 شاحنة، منها 148 محملة بالطحين للمخابز والمواطنين، و26 للأدوية والمستهلكات الطبية.

وأكد أن أزمة الأمن الغذائي تتفاقم بمحافظات الوسط والجنوب، سيما مع نزوح عشرات آلاف المواطنين من مدينة رفح جراء اجتياحها من جيش الاحتلال.

وأوضح المكتب الإعلامي ضعف جهود الإغاثة للمواطنين وبقائها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع وأن ما دخل من شاحنات لا يغطي احتياج المواطنين بشمال القطاع كما ولا كيفا.

وطالب المكتب بانسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح، وجدد تأكيده ضرورة تكثيف الجهود الإغاثية، ورفع فيتو الاحتلال عن إدخال السلع الغذائية الأساسية والمواد التموينية، للحد من أزمة الأمن الغذائي ومنع المجاعة التي تتهدد شمال القطاع.

ومنذ 30 يوما تواصل القوات الإسرائيلية احتلال معابر غزة وإغلاقها ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع.