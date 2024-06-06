الديمقراطية لـ (الرسالة): الورقة الأمريكية تريد تحقيق الأهداف الإسرائيلية سياسيًا بعدما عجزت عسكريًا

قال رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير وعضو القيادة السياسية بالجبهة الديمقراطية، إنّ الورقة الامريكية المقدمة من إدارة بايدن، تريد تحقيق الأهداف الإسرائيلية عبر السياسة بعدما عجزت عن تنفيذها عسكريا.

وأضاف رباح في حديثه لـ "الرسالة نت": "أمريكا لا يأتي منها سوى المواقف التي تنتقض من الحقوق الفلسطيني، وتؤيد الأهداف الإسرائيلية والسياسية التي تضمن لها استمرار العدوان والحرب على شعبنا".

وتابع: "أمريكا منذ الأسبوع الأول للحرب، راهنت بأن إسرائيل ستحسم المعركة عسكريا لصالحها؛ واليوم بعد ثمانية أشهر تدرك أنها لن تستطيع تحقيق أهدافها؛ إلّا بممارسة الضغوط السياسية واغراق شعبنا في التفاصيل الرامية لتحييد قيادته ونزع السلاح".

وذكر أن الورقة تريد فقط إبقاء يد إسرائيل العليا، وهي لا تتضمن الثوابت الفلسطينية الرئيسية التي تنادي بانهاء شامل للحرب وانسحاب تام من القطاع وإعادة الاعمار مع رفع الحصار المفروض على القطاع.

وشددّ على أن هذه الورقة لا تستجيب لهذه الشروط، وهي تحاول فقط فرض شروط لا تستجيب للحد الأدنى لشعبنا الفلسطيني.