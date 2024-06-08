أنصار الله لـ (الرسالة): التصعيد الإسرائيلي سيقابل بالمسار الخامس والسادس

حذّر عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله باليمن حزام الأسود، إنّ التصعيد الإسرائيلي في غزة أو التهديد باللجوء لفتح جبهة الشمال سيقابل بتصعيد مماثل والدخول للمسارين الخامس والسادس؛ لدى القوات المسلحة اليمنية.

وأوضح الأسود، في تصريح خاص لـ (الرسالة)، أنّ أي مسار عدواني يستهدف إطالة أمد المعركة، فإن المعركة اليوم تتجاوز ابعادها للدخول في معترك شمولي كامل، يضم المرحلتين الخامسة والسادسة، دون الإفصاح عن تفاصيلهما.

وبين أن المرحلة الرابعة الآن تتمثل استهداف السفن التي تحاول تجاوز الحظر، والوصول لموانيء فلسطين المحتلة، سواء في البحر المتوسط أو الأحمر أو الهندي او بحر الحرب وغيرها من الممرات والبحار التي تؤدي لفلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن الفعل المقاوم الاسنادي للمقاومة الفلسطينية، لن يتوقف الا في حال الوصول لاتفاق تقبل به المقاومة وتؤيده وترى فيه استجابة لمطالب شعبها الإنسانية.

وأمس الجمعة، أعلنت القوات اليمنية اليمنية، استهدافها بصواريخ ومسيّرات سفينتين في البحر الأحمر تابعتين لشركات انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع، إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتي (Elbella وAAL GENOA) التابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)"، دون ذكر جنسية الشركات أو السفينتين.

وأوضح أن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد "استمرار قوات الجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادًا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويوم أمس الخميس، أعلن العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، عبر استخدام عددٍ من المُسيّرات.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية سريع، اليوم الخميس، أنّه وبالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، استهدفتا في العملية الأولى سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

فيما استهدفت العملية الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول لميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

وأكّد المتحدّث، باسم القوات المسلحة اليمنية، أنّ عملية ميناء حيفا المشتركة تأتي رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح.

وفي الوقت ذاته، شدّد سريع على أنّ على العدو الإسرائيلي توقّع مزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة، مؤكّداً استمرار العمليات حتى يتوقف عدوان الاحتلال الإجرامي الوحشي، ويتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت القوات المسلحة اليمنية كل الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية، تأديةً للواجب تجاه الشعب الفلسطيني، دينياً وإنسانياً.