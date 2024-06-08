هنية: الاحتلال لن يستطيع فرض خياراته بالقوة وشعبنا لن يستسلم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي واهم إذا كان يعتقد أنه يستطيع فرض خياراته بالقوة.

وعقب إسماعيل هنية على مجازر الاحتلال، التي تجري في المحافظة الوسطى، بالقول إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وستواصل المقاومة الدفاع عن حقوقه في وجه الاحتلال المجرم.

وأضاف هنية "العالم صنف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وشدد هنية على أن حركة حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني أولا وقبل كل شيء.

وأشار إلى أن "الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا" مطالبا العالم بالتحرك.

وخاطب هنية شعوب الأمة وأحرار العالم بأن ينتفضو في وجه مجازر الاحتلال الوحشية.

وظهر اليوم، وصل عدد من الشهداء والإصابات لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في المحافظة الوسطى.