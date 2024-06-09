في معارك ضارية.. القسام تقنص جنديًا وتبث مشاهد دك تحشدات الاحتلال قرب رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، عن تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي قرب رفح.

وتبنت " كتائب القسام" في تغريدة عبر قناتها على التيلغرام قنص مجاهدوها جندي اسرائيلي في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما وأعلنت كتائب القسام عن دك قوات الاحتلال المتمركزة غرب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.ونشرت مقطع فيديو يظهر استهداف دبابة من نوع "ميركفاه.

وتواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 247 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

فجّرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، حقل ألغام معدٍّ مسبقاً في قوة هندسة إسرائيلية، قرب السياج الإسرائيلي الفاصل في شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.

واستهدفت كتائب القسّام دبابة "ميركافا" إسرائيليةً، بقذيفة "الياسين 105"، تزامناً مع اشتباكها مع قوة مشاة حول الدبابة، وذلك قرب دوار العودة في المدينة.

وفي شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، استهدفت "القسّام" جرافتين إسرائيليتين من نوع "D9"، بقذيفة "تاندوم" وعبوة "صدمية".

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، استهدفت كتائب القسّام وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طائرةً مروحيةً إسرائيليةً من نوع "أباتشي"، بصاروخ "سام 7"، في سماء مخيم النصيرات.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدفها دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "R.P.G"، في محيط مسجد الهدى، وسط مخيم يبنا، جنوبي رفح.

واستهدفت سرايا القدس آليةً عسكريةً إسرائيليةً ، بقذيفة "R.P.G" أيضاً، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك قرب المركز الثقافي محيط مسجد طيبة في الحي السعودي، غربي المدينة.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد توثّق قصفها مقرّ قيادة تابع للاحتلال في موقع "رعيم" العسكري، برشقة صاروخية.

من جهتها، خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكاتٍ ضاريةً، بالأسلحة الرشاشة، مع الجنود الإسرائيليين في شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق دكّها القوات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي البريج، بعددٍ من قذائف "الهاون"، من العيار الثقيل.

أما كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، فأكدت تصديها لقوات الاحتلال في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، مؤكدةً تمكّنها من تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية.