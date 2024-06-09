أكبر مورِّد للفحم .. رسمياً كولومبيا تُقرر وقف بيع الفحم لـ (إسرائيل) بسبب حربها على غزة

قررت كولومبيا رسمياً، السبت، وقف بيع الفحم لـ (إسرائيل)، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، في أحدث محاولةٍ لعزل الأخيرة، مع مواصلتها الحرب على قطاع غزة.

وكانت وزارة التجارة الكولومبية قد دعت، قبل يومين، إلى الحد من صادرات الفحم إلى "إسرائيل"، مؤكّدةً أنّ "القيود المفروضة على الفحم تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب"، إذ "يجب أن تظل سارية حتى تنتهي".

وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن بلاده ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة.

وقال بيترو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه سيجري تعليق الصادرات "حتى تتوقف الإبادة الجماعية".

يُشار إلى أنّ كولومبيا تُعدّ أكبر مورد للفحم إلى "إسرائيل"، حيث اشترت الأخيرة، العام الماضي، فحماً من كولومبيا بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار تقريباً.

وتدهورت العلاقات بين كولومبيا و"إسرائيل" بعدما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع "تل أبيب" احتجاجاً على الحرب على غزة، مؤكّداً أنّ العدوان الإسرائيلي على القطاع هو "إبادة جماعية".

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، علّقت كولومبيا "جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية"، مؤكّدةً أنّه يجب على العالم أن "يُقاطع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو".

وسبق أن اتخذ الرئيس الكولومبي موقفاً صارماً ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قرار بلاده سحب سفيرها لدى الاحتلال.

وتوترت علاقات "إسرائيل" مع حكومات أميركا اللاتينية مؤخراً، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلن أكثر من بلد لاتيني عن إجراءات احتجاجية ضد حكومة الاحتلال بسبب الحرب.