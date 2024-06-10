اعتداءات للمستوطنين والاحتلال يهدم منشآت زراعية في نابلس والخليل

هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، منشآت زراعية فلسطينية قرب بلدة بيت دجن، شمال شرقي مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان أن سلطات الاحتلال هدمت بيتا متنقلا "كرفان"، وبركة زراعية، في قرية فروش بيت دجن، بزعم إقامتها في مناطق "ج" دون الحصول على التراخيص اللازمة.

واعتدت عصابة من المستوطنين على عائلة فريد الحمامدة، في مسافر يطا جنوبي الخليل، وقطعوا أشجار زيتون ولوزيات، للمرة الثالثة خلال يومين، تزامنا مع هدم حظيرة أغنام في منطقة "فتح سدرة".

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على عائلة المواطن فريد الحمامدة، خلال رعيها الأغنام، في بادية يطا.

وأضاف الجبور، أن هؤلاء المستوطنين أقدموا على تقطيع أشجار الزيتون، واللوزيات، للمرة الثالثة خلال اليومين الماضين للعائلة ذاتها.

وأشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم في منطقة البادية، ومسافر يطا، مشيرا إلى أنه تم قطع أكثر من 200 شجرة مثمرة في عدة مناطق في مسافر يطا خلال الأسبوع الماضي.