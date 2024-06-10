الصحة بغزة تحذر من توقف محطة الأكسجين الوحيدة بمدينة غزة لنفاد الوقود

حذرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، من توقف محطة توليد الأكسجين الوحيدة في مدينة غزة خلال ساعات، جراء نفاد الوقود، ما يعرض حياة عشرات المرضى للموت المحتوم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ساعات، محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف التام، ما يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتوم".

وحذرت الصحة من تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار، لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

ومنذ 7 مايو/ أيار الماضي، سيطرت "إسرائيل" على معبر رفح البري جنوبي القطاع رغم التحذيرات الدولية من تداعيات ذلك، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء شح الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات.

فيما أخرج الجيش الاحتلال الإسرائيلي معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بعد اقتحامها وتدمير أجزاء واسعة منها، ما دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق عدة نداءات استغاثة، لإنقاذ المنظومة الطبية التي باتت عاجزة عن استيعات الكم الهائل من جرحى القصف الإسرائيلي المكثف.