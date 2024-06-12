خاص| مستشار أردوغان: مطالب حماس مشروعة ومحقة وإنسانية 

قال المسؤول في حزب العدالة والتنمية التركي والمستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ياسين اقطاي، إنّ مطالب حركة حماس مشروعة ومحقة وإنسانية.

وأكدّ أقطاي، أنّ المطالب الإنسانية التي تنادي بها حماس وفي المقدمة منها وقف شامل للنار في غزة وإنهاء حرب الإبادة، يجب أن تحظى بتشجيع دولي، وليس صدًا من أي جهة، محذرا من أن أي اتفاق ينادي بوقف مؤقت للنار، يمنح إسرائيل ضوءًا أخضرا لمواصلة حرب الإبادة.

وأشار اقطاي: " الوقف الدائم للنار مفتاحه إسرائيل ويجب أن توجه الضغوط لها".

ووصف ما تقوم به إسرائيل "أفظع من النازية، محارق بوجه أبشع وأشد فظاعة في ظل عجز العالم عن احترام قرارات مؤسساته الدولية، وفي مقدمتها قرارات العدل الدولية التي وجهت الاحتلال لوقف حربه".

وتابع: "هذه أفعال تتجاوز في وصفها المجازر والإرهاب، ما تقوم به إسرائيل مدعومة من أطراف غربية كثيرة أمر يدعو للأسف والعار، وعلى المجتمع الدولي أن يقيم موقفه الأخلاقي والتاريخي تجاه ما يحدث في القطاع"