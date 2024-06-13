صباحي لـ (الرسالة): مطالب المقاومة تعبر عن الإصرار الصحيح وهي الممثل الشرعي لكل الأمة

قال السياسي المصري الشهير حمدين صباحي، إنّ مطالب المقاومة التي تقدمت بها في ردها على الورقة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، تمثل الإصرار الصحيح، واصفًا المقاومة بأنها الممثل الشرعي لكل الأمة العربية وليس فقط للشعب الفلسطيني.

ووصف صباحي خلال حديث خاص مع "الرسالة"، المفاوض الفلسطيني، بـ" المقاتل المؤتمن على القضية الفلسطينية"، وعلى التضحيات ا لتي قدمها شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "ما توافق عليه حماس، نوافق عليه، وما ترفضه نرفضه".

وأكدّ صباحي أن الموقف الأمريكي هو منحاز بالتمام لإسرائيل، مردفًا: "وعليها أن ترغمها للموافقة بقرار مجلس الأمن، وعدم رمي الكرة في ملعب حماس والمقاومة الفلسطينية".

وحول استمرار سياسة التجويع، أجاب: "الطريق الأسهل والأصعب معًا، هو تحرير معبر رفح من الجانب الفلسطيني والضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل منه، وضخ المساعدات عبره".