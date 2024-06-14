فيديو: كلمات حماسية مؤثرة للمنتخب التركي دعمًا لغزة وضد جرائم (إسرائيل)

حظي مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للمنتخب التركي لمبتوري الأطراف لكرة القدم قبل انطلاق مباراتهم مع منتخب (إسرائيل) في بطول أوروبا التي أقيمت في باريس.

وكان قد توج المنتخب التركي بلقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على إسبانيا (3-0)

حرص المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف على تقديم مبادرة مميزة تجاه الشعب الفلسطيني في مباراته أمام منافسه الإسرائيلي، التي حقق فيها الفوز (6-0).

"سنلعب اليوم ضد إسرائيل أكبر مرتكبة للإبادة الجماعية في التاريخ".. لاعبو المنتخب التركي لمبتوري الأطراف يتعاهدون على الفوز قبيل مباراتهم مع المنتخب الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/weRoXYOJ9Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2024

وبحسب ما نشره موقع "هابر 7" التركي، أظهر لاعبو المنتخب التركي دعمهم لفلسطين، قبل انطلاق المباراة، من خلال الوقوف معاً أمام لافتة "غزة" كتبوها بالعكازات.





وانطلقت صافرات المشجعين من المدرجات بينما كان الفريق الإسرائيلي يقوم بالإحماء، حيث هتفوا أيضاً: "تسقط إسرائيل، تحيا غزة"، وهم يحملون العلم الفلسطيني.

واستدار لاعبو المنتخب التركي الذين لم يسلّموا على اللاعبين الإسرائيليين، كما هو معتاد في بقية المباريات.

وفي مقطع الفيديو يظهر رحمي أوزكان قائد المنتخب التركي بكلمات حماسية لبقية اللاعبين قال فيها " سنلعب اليوم ضد إسرائيل، أكبر مرتكبة للإبادة الجماعية في التاريخ".

وأضاف في كلماته لبقية لاعبي الفريق "اليوم سنقاتل مثل الأبطال، من أجل كرامة الشعب الفلسطيني".