مستشفى كمال عدوان: تسجيل أكثر من 200 طفل يعانون من سوء تغذية

أكد مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، يوم الجمعة، تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفل في قطاع غزة، مشدداً على أن كارثة إنسانية تواجه شمال قطاع غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق.

ووجه أبو صفية في تصريحات للتلفزيون العربي، نداء استغاثة لكافة المؤسسات الدولية بأن تأخذ خطر المجاعة على محمل الجد، مشيراً إلى أن شمال قطاع غزة لا تتوفر فيه مواد غذائية غير الطحين.

وتواصل القوات الإسرائيلية، يوم الجمعة، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ39 على التوالي.

ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.