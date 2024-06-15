قتلوا على الفور واحترقوا.. الإعلام العبري ينشر تفاصيل حدث أمني صعب في رفح

أعلنت تقارير عبرية، صباح اليوم السبت، عن حدث أمني صعب حدث، أوقع عدد من القتلى الجنود خلال المعارك الدائرة بمحاور القتال جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "حدشوت زمان" العبري، أن الحدث الصعب في رفح، وقع في حوالي الساعة 5:00 فجرًا، تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

فيما نقل موقع (إسرائيل) بلا رقابة العبري، أن حدث صعب في الجنوب، حيث صعدت مركبة على عبوة ناسفة، أدت إلى عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود، أثناء استراحة لهم، وطائرة نقل مروحية تهبط في مطار بيلينسون.

وأكد الإعلام العبري، أن مروحيات عسكرية تنقل جنوداً أصيبوا في الحدث الأمني الصعب في رفح.



