القسام: استهدفنا جرافة عسكرية وناقلة جند وأوقعنا أفرادهما بين قتيلٍ وجريح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، ومع صبيحة يوم عرفة عن تنفيذ مقاتليها كمينًا مركبًا ضد آليات الاحتلال في تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقالت الكتائب، في بلاغٍ عسكري:"مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمين مركب ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح".

وأكدت القسام استهداف مقاتليها برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه وفور "وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

من جهتها، أعلنت مصادر عبرية عن مقتل 8 جنود جراء احتراق ناقلة جند من نوع "نمر" بشكل كامل بفعل استهدافها بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

ونقلت المصادر العبرية، أن طائرات الاحتلال المروحية أجلت جنودًا من قطاع غزة إلى مستشفى بيلنسون جراء الحدث الأمني الصعب.

وذكرت المصادر أن الجنود الـ8 القتلى في قطاع غزة من سلاح الهندسة.