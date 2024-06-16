منظمة (إسرائيلية): 10 آلاف جندي قدموا طلبات علاج نفسي

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يوم الأحد، إن أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي طلبوا تلقي خدمات الصحة النفسية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.



ونقلت الصحيفة عن منظمة "نفغاشيم" الإسرائيلية أن آلاف الجنود الإسرائيليين يعودون من قطاع غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.



وأضافت الصحيفة نقلاً عن المنظمة، أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.

وقبل عدة أيام، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بانتحار جندي بعد تلقيه أمرًا بالعودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة.



وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عشرة ضباط وجنود إسرائيليين انتحروا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,296 مواطنا، وإصابة 85,197 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.