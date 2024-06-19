خلال عيد الأضحى.. نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 90 مواطنًا من الضفة بينهم أطفال ونساء

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت من حملات الاعتقال في الضّفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء استمرار العدوان الشامل، وحرب الإبادة المستمرة على أبناء شعبنا في غزة.



وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت في أيام العيد (90) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأشار نادي الأسير في بيانه، إلى أن حصيلة يوم الأربعاء كانت الأعلى حيث طالت 35 مواطنًا على الأقل.

وتركزت علميات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتدمير في منازل المواطنين.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حصيلة الاعتقالات في الضّفة بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9280) حالة اعتقال والتي شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علمًا بأنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.