حماس: عملية قلقيلية الطريق الأمثل للتصدي لإجرام المستوطنين بالضفة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، أن عملية إطلاق النار البطولية بقلقيلية صباح اليوم، وأدت إلى مقتل مستوطن، الطريق الأمثل للتصدي لإجرام المستوطنين الفاشيين الذين يعيثون فساداً في مدن وقرى الضفة المحتلة، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس, في تصريح صحفي، إن العملية تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال الإرهابي ومستوطنيه، وآخرها اغتيال المقاومين الأبطال بقلقيلية أمس.

واستنفرت حركة حماس المواطنين في الضفة الغربية لمواجهة اعتداءات المستوطنين وصد اقتحاماتهم للمدن والقرى، والوقوف في وجه مخططاتهم التهويدية الخطيرة بحق الضفة والقدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى المبارك.

وتابعت "نشد على أيدي الأبطال الضاغطين على الزناد في قلقيلية وطولكرم وجنين ونابلس وكل مناطق الضفة المحتلة، وندعو جموع شعبنا إلى الانتفاض بكل الأشكال الشعبية والمسلحة في وجه الاحتلال ومستوطنيه المجرمين".

وختمت حماس بالقول "إننا وفي ظل البطولات التي يسطرها المجاهدون في معركة طوفان الأقصى، لندعو الكل الوطني لمواصلة الوحدة والتكاتف ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا ومقدساته".

وصباح اليوم، قتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص بعد دخوله مدينة قلقيلية، وأشعل شبان النيران في مركبته، ونقل جريحاً إلى إحدى مستشفيات المدينة ليعلن عن مقتله لاحقا.