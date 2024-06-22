الإعلام الحكومي: 38 شهيدًا و50 جريحًا في استهداف الاحتلال أحياء بمدينة غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، يوم السبت، باستشهاد 38 مواطنًا وصلوا إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف قوات الاحتلال (الإسرائيلي) 4 أحياء في مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي إن الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء بمدينة غزة وهي مخيم الشاطئ، حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون.

وأشار إلى وجود 50 إصابة بفعل الاستهداف بينها إصابات في حالة خطيرة، فضلًا عن 14 مفقودًا لا زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في اليوم ال260 من العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37551 شهيدًا و85911 إصابة.