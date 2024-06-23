القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف 5 سفن في ميناء حيفا والبحر المتوسط

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق، ضد خمس سفن في ميناء حيفا والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع، في بيان، أن "العملية الأولى استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا منها سفينتان ناقلتا إسمنت، وسفينتا شحن تابعتان لشركات انتهكت قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

وأضاف سريع، أن "العملية الأخرى استهدفت سفينة (Shorthorn Express) في البحرِ الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدا أن "العمليتين حققتا أهدافَهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وتعهد بمواصلة تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة إسنادًا وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن قطاع غزة.