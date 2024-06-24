عشائر غزة: لن نكون بديلًا عن أي طرف سياسي وسنُفشل ما يخطط له نتنياهو

أكدت العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، رفضها أن تكون بديلاً لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع، مشددةً أنها رديفٌ كفاحي للفصائل الفلسطينية وليست بديلاً عنها.

وقالت العشائر في بيان صحافي، "كما أفشلنا مخططات الاحتلال خلال الشهور الـ9 الماضية، سنُفشل أيضاً ما يخطط له نتنياهو".

وشددت على، أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الوحيدة في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه ومن يحكم قطاع غزة.

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

وفي وقت سابق، اعترف نتنياهو في لقاء عبر القناة 14 العبرية، أن خطته لمنح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، مشيرًا إلى أن يعمل خطة أخرى "لن يكشف عنها".

وفي وقت سابق، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن القبائل ليست بديلًا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد تجمع القبائل والعشائر في بيان له، حُرمة التعاطي مع "العدو الصهيوني" في إعادة تدوير نظام "روابط القرى"، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال الصهيوني.

وشدد البيان على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة.