فيديو للقسام يظهر استهداف آلية هندسية للاحتلال بصاروخ 'السهم الأحمر"

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 262 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي تطور نوعي وفاخر، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لعملية استهداف آلية (إسرائيلية) على الحدود بين غزة ومصر.

وقالت كتائب القسام إن المشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع “أوفك” بصاروخ “السهم الأحمر” الموجَّه في منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا أيضًا قوات النجدة بمنظومة الصواريخ “رجوم”، وهو ما أكدته في مشاهد أخرى تضمَّنها المقطع الذي نشرته اليوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات أحد مقاتلي القسام وهو يجهز الصاروخ الموجَّه، ويطلقه ليصيب الآلية مباشرة ويشعل النيران فيها.

وبيَّنت المشاهد التي بثتها القسام من 3 زوايا مختلفة اشتعال النيران في الآلية الهندسية، وفرار الجنود من حولها وسط تكبير وتهليل من مقاتلي القسام.

وظهر عدد من الجنود والآليات على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين مصر وغزة، وأمام أنظار أحد أبراج المراقبة من الجانب المصري.

و”السهم الأحمر” هو صاروخ صيني الصنع من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات.