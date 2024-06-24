العشائر لـ(الرسالة): نرفض أي إدارة يسعى الاحتلال لتشكيلها بغزة  

الرسالة نت -خاص

أكد مسؤول التجمع العشائري في قطاع غزة سالم الصوفي أن العشائر ستقف حجر عثرة في وجه أي إدارة يسعى الاحتلال لتشكيلها في غزة.

وشدد في تصريح لـ(الرسالة نت) على رفض هذه الإدارة سواء كانت محلية أو دولية طالما الاحتلال شكلها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطنيني هو من يفرض سيادته المحلية عن طريق الانتخابات.

وأضاف أن العشائر مساندة للحكومة ولا يمكن أن تكون بديلا عنها، فكل مساعي الاحتلال التي من شأنها تولي الحكم لإدارة مدنية هي مساعٍ فاشلة.

جاء هذا ردًا على تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للقناة 12 العبرية أن هناك خطة جديدة لم يكشف عنها للسيطرة على غزة، بعد فشل خطة التواصل مع عشائر بغزة.