فيديو: عالم منافق ..  أبوتريكة: يفضح العالم على الهواء مباشرة بسبب حرب غزة

شن محمد أبوتريكة نجم المنتخب المصري السابق ومحلل قنوات beIN sports، هجوماً عنيفاً على المجتمع الدولي ومسؤولي الرياضة في العالم، والاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"بسبب ما تتعرض له فلسطين من مجازر و إبادة على أيدي الكيان الصهيوني.

وقبل انطلاق مباراة أوكرانيا ضد بلجيكا (0-0) في كأس أمم أوروبا، وجه أبو تريكة رسالة للمسؤولين على كرة القدم، بسبب سماحهم للاعبي منتخب أوكرانيا بارتداء أعلام بلادهم، قبل انطلاق جميع مبارياتهم في "يورو 2024"، بينما يتم رفض رفع أعلام فلسطين.

وقال النجم السابق، في استوديو "beIN": "اللاعبون (الأوكرانيين) يدخلون الملعب وهم يحملون الأعلام، أما نحن فإذا دخل أحد إلى الملعب بعلم فلسطين يتم سجنه، ما هذا النفاق. العالم بأكمله مع أوكرانيا، بأسلحة ومساعدات مالية".

وأضاف: "لقد تركنا أشخاصا (الفلسطينيين) يتعرضون للإبادة منذ 263 يوما، ويأتي أشخاص يقولون لنا، لا مجال للسياسة في الرياضة، وهؤلاء ماذا يفعلون (عن أوكرانيا). لن نصمت، هناك أشخاص لم تجد طعاما لتأكله. بصراحة أريد خروج أوكرانيا (من اليورو)، لأنها تذكرني بخيبتي لأنني لم أساعد إخوتي ولم أقف بجانبهم. كما تذكرني بنفاق المجتمع الدولي، وخاصة المجتمع الرياضي. أوكرانيا لم تتعرض حتى لـ 1% لما تعرض