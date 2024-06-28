ليبرمان: جنودنا وضباطنا بغزة يشعرون كأنهم (طيور أوز في ميدان رماية)

قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، إن حكومة بنيامين نتنياهو غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال، وأن جنود جيش الاحتلال في ميدان القتال بغزة يشعرون بالإحباط الشديد.

وأضاف ليبرمان، لـ "صحيفة يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه أصبح واضحًا "أننا فاشلون وغير قادرين على تحقيق النصر وأصبح الردع الإسرائيلي في الحضيض".

وأكد أن جنود وضباط الاحتلال الذين يقاتلون في غزة (محبطون ويشعرون كأنهم طيور أوز في ميدان رماية).

وقال إن "وزير الدفاع يوآف غالانت فاشل وهو يتحمل المسؤولية بعد نتنياهو”.

في هذا السياق، نقلت صحيفة معاريف أيضًا عن ليبرمان قوله إن هناك فرصة سنحت في بداية الحرب ضد حزب الله "كانت ستقلب الموازين"، وإن الطائرات كانت في طريقها إلى المهمة "لكن هناك من قرر إلغاءها"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل أيامٍ، أعلن عشرات من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال، رفضهم العودة إلى الخدمة بقطاع غزة حتى لو تعرضوا للعقوبات.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجنود وقعوا رسالة حظيت بتوقيع 42 جندياً احتياطياً ممن خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هي أول خطاب رفض يصدره جنود الاحتياط منذ بدء الحرب في غزة التي دخلت شهرها التاسع.

وقال الموقعون على الرسالة: "إن الأشهر الـ6 التي شاركنا فيها في المجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين إلى ديارهم".

وأضافوا في إشارة إلى اجتياح رفح: "هذا الغزو، فضلاً عن تعريض حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد المختطفين أحياء… إما رفح، أو المختطفين، وعلينا أن نختار".

وأفادت هآرتس بأن 16 من الموقعين على الرسالة يخدمون في جهاز المخابرات فيما يخدم 7 آخرون في قيادة الجبهة الداخلية. ويخدم باقي الموقعين في وحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، ويخدم اثنان منهم في وحدات النخبة.

ووقَّع عشرة منهم على الرسالة بأسمائهم كاملة والآخرون بالأحرف الأولى، وقالوا فيها إن “الأشهر الستة التي شاركنا فيها بالمجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين”.

وأضاف الجنود: “لن نعود إلى الخدمة العسكرية في غزة، حتى لو دفعنا ثمن موقفنا”.

كما أعرب الجنود عن رفضهم للهجوم البري المتواصل على مدينة رفح (جنوب) غزة منذ 6 مايو الماضي، والذي استولت قوات الاحتلال في اليوم الثاني منه على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر.

وقالوا إن "هذا الغزو، فضلا عن تعريض حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) أحياء. إما رفح أو المختطفين، ونحن نختار المختطفين".

الجنود تابعوا: "لذلك، وبعد قرار الدخول إلى رفح على حساب صفقة مختطفين، فإننا الجنود والمجندات احتياط نعلن أن ضميرنا لا يسمح لنا بتجاهل حياة لمختطفين وإفساد صفقة أخرى".

ووفق الصحيفة، فإن 16 من الموقعين على الرسالة يخدمون في فيلق المخابرات، و7 بقيادة الجبهة الداخلية، والبقية بوحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، فيما يخدم اثنان بوحدات النخبة (قوات خاصة).

وفي سياق ذلك، كشف موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، عن اتساع ظاهرة سفر جنود احتياط في الجيش إلى الخارج خلال فترة الخدمة النشطة.

وقال: إن "المئات من جنود الاحتياط يقطعون خدمتهم العسكرية ويسافرون إلى الخارج لقضاء إجازة، دون إبلاغ قادتهم رغم أنهم خاضعون للأمر رقم 8 الخاص باستدعائهم بشكل طارئ لخدمة الاحتياط.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي ينكر الظاهرة، ويقول إنه ليس هناك جنود احتياط يسافرن للخارج خلال خدمتهم العسكرية دون علم القادة.

وقال "كالكاليست" إن لديه أسماء جنود غادروا إلى الخارج خلال خدمتهم العسكرية، ولم يعلم قادتهم بذلك إلا بعد خروجهم من إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش سيحقق داخليا في هذه الحالات.

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، ظهر الإرهاق المتزايد بين الجنود الذين يخدمون في الاحتياط، والذين راكم بعضهم بالفعل حوالي 200 يوم احتياط منذ بداية الحرب على غزة.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 665 قتيلا، بينهم 313 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 3894 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1977 بالمعارك البرية.