القسام تستدرج قوة للاحتلال إلى (كمين مُحكم) في رفح

تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ 269 من معركة (طوفان الأقصى) التصدّي لجنود الاحتلال ودك آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبدةً إياه خسائر في الأرواح والعتاد، ولا سيما في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ورفح جنوبي القطاع.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية برفح إلى منزل مفخخ تم استخدامه في عملية القنص الأخيرة شرق مدينة رفح، وفور دخول الجنود إلى المنزل تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بانهيار المبنى المفخخ في رفح على الجنود الإسرائيليين، مؤكدة وقوع عدد من الجرحى من بينهم جراحهم بليغة.

وأشارت إلى أنّه جرى نقل الجنود الجرحى بالمروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت مستوطنات "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" في "غلاف غزة"، برشقات صاروخية مركزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت عن "صلية غير عادية" أطلقت نحو "غلاف غزة"، تضمنت نحو 20 قذيفة صاروخية، مؤكدةً دوي صفارات الإنذار في العين الثالثة بـ "غلاف غزة" و"كيسوفيم".