قال المركز الشبابي الإعلامي، إنه تابع باهتمام بالغ قرار شركة ميتا قبول توصية مجلس الإشراف وتحديث سياستها فيما يتعلق بكلمة "شهيد".

وأضاف المركز، في بيان، أنه ووفق المعلومات المتوفرة وبموجب القرار سيتم التعامل مع الكلمة على أنها كلمة محايدة، ولن يتم ربطها بالإرهاب.

وأكد أن هذه الخطوة جيدة رغم أنها ليست كافية، داعياً إلى المزيد من الخطوات المشابهة التي تنصف الضحايا الفلسطينيين.

وطالب المركز، كافة النشطاء تكثيف الضغط على إدارات المنصات الاجتماعية لوقف الإجراءات التي تستهدف المحتوى الفلسطيني والداعم له.