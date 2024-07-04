حرب الإبادة في يومها الـ 272.. شهداء في النصيرات وغارات مكثفة على مدينة غزَّة

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ272، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت تواصلت المعارك والاشتباكات في حي الشجاعية ومدنية رفح.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية منزلا سكنيا مما أدى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، في وقت استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات، وصعدت من عملية نسف المنازل في القطاع.

وواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين والمناطق المأهولة، حيث استشهد الدكتور حسن حمدان استشاري ورئيس قسم الحروق والتجميل في مجمع ناصر الطبي، برفقة جميع أفراد أسرته جراء قصف على منزل في دير البلح.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 37,953، والإصابات إلى 87,266 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفي أحدث التطورات الميدانية

أصيب مواطن بجراح خطيرة، نتيجة غارة جوية عنيفة شنها طيران الاحتلال الحربي في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن إصابتين وصلتا إصابتان وصلتا لمستشفى المعمداني، إثر استهداف الاحتلال لفلسطينيين في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

ونبهت إلى أن شهيدًا وعدة جرحى وصلوا مستشفى المعمداني، في حادثة منفصلة، إثر استهداف الاحتلال لمنزل شرق المسجد العمري بمدينة غزة.

واستهدفت طائرة إسرائيلية مُسيّرة، مجموعة مواطنين بصاروخ واحد على الأقل، في محيط مدرسة الشارقة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال، قبل ظهر اليوم، القصف المدفعي على حي الشجاعية، شرقي غزة، والذي يتعرض لعدوان واجتياح بري منذ 8 أيام.

وقالت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن شهيدًا وثلاث إصابات وصلوا لمستشفى المعمداني إثر استهداف مدفعية الاحتلال لفلسطينيين في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح مقتضب تلقته "وكالة سند للأنباء" صباح اليوم الخميس، إن طواقمها الطبية نقلت الليلة الماضية شهيدتين طفلتين و8 اصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

من جانبه، أفاد "الدفاع المدني الفلسطيني"، بأم طواقمه انتشلت شهيدين وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلة "زينو" قرب مدرسة يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وصباح اليوم، أطلقت طائرة إسرائيلية مروحية، نيران رشاشاتها الثقيلة غرب مخيم النصيرات للاجئين، قرب شارع الرشيد (البحر). بينما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع شمالي النصيرات.

ونسفت قوات الاحتلال، فجر الخميس، منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

نقلًا عن مصادر محلية، باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة "بنات" في قصفٍ إسرائيلي استهدف شقة سكنية عند مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.