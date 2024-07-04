غزة- خاص الرسالة نت

قال المتحدث باسم البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية هشام مهنا، إن عشرات الآلاف من العوائل في قطاع غزة تبيت على "معدة فارغة"، نتيجة الصعوبة الشديدة في الوصول للإمدادات اللازمة للغذاء والدواء، خاصة الفئات الضعيفة من كبار السن والأطفال والمرضى.

وأكدّ مهنا ضرورة تقديم السلوك الآمن للدعم الإنساني في القطاع، و"على سلطات الاحتلال السماح للمدنيين بالوصول لكل ما يسمح لهم بالبقاء على الحياة من مياه وغذاء ودواء".

وجددّ مهنا دعوته لضرورة فتح جميع المعابر، "وجعل شلال متدفق آمن للوصول لكل ما يحتاجه السكان من طعام وغذاء شمال وجنوب القطاع".

وفي السياق، أكدّ أن ما يرد من شهادات للأسرى المحررين عن تعرضهم لتعذيب، يستوجب التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاقية جنيف والتعامل مع المعتقلين بما يليق كرامتهم والسماح لهم بالتواصل مع أقاربهم، واللجنة الدولية تقف على أهبة الاستعداد لزيارة المعتقلين فور السماح لها بذلك".