5 شهداء بعد قصف الاحتلال بقذائف الـ (أنيرجا) منزل محاصر في مخيم جنين

استشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيّمها، حيثّ عمدت إلى استهداف منزل بقذائف أنيرغا، وبالرصاص الحيّ، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات في المكان.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وسام بكر، بوصول جثامين خمسة شهداء إلى المستشفى، وإصابة بجروح خطيرة، إثر قصف طائرة مسيّرة للاحتلال لمجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين.

واعلنت وزارة الصحة اسماء الشهداء وهم: أحمد باسم عموري (20 عاماً)، قصي أمجد هزوز (23 عاماً)، فؤاد إياد عزيز أشقر (25 عاماً)، ياسين أحمد محمود العريدي (30 عاماً)، محمد محمود محمد جبارين (54 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية، من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وحاصرت منزل المواطن الفلسطيني أحمد مروان جمعة الغول في "حرش السعادة" غرب المدينة، وقصفته بصاروخ "أنيرجا" وأطلقت صوبه الرصاص، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين في محيط المنزل المحاصر بمنطقة "حرش السعادة".

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها اكتشفت قوة إسرائيلية، واشتبكت معها بمنطقة حرش السعادة في محيط مخيم جنين، مشيرة إلى أن مقاتليها يشتبكون أيضا بمحيط المنزل المحاصر بالعبوات الناسفة ورشقات من الرصاص.

وتصعد قوات الاحتلال من جرائمها واقتحاماتها في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.