القسام تنشر تفاصيل الإجهاز على 10 جنود (إسرائيليين) في كمين بحي الشجاعية

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاصيل كمين محكم أوقع قتلى جنود في المعارك الدائرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، اليوم الجمعة، إن "مجاهديها أجهزوا أمس الخميس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة بحي الشجاعية في مدينة غزة".

وأضافت القسام في بيان أن عناصرها استهدفوا بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات مبنى تحصنت داخله قوة الإسرائيلية، ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر.

وأكد البيان أن القوة القسامية فجرت عبوة ناسفة بالمبنى خلال انسحابها، وبعدها تدخّل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.

وفي بيان منفصل، أعلنت القسام أنها استهدفت اليوم الجمعة دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية.

وبالتزامن تقريبا مع إعلان القسام عن هذا الكمين تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث صعب" تعرض له جنود إسرائيليون في قطاع غزة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 13 عسكريًا إسرائيليًا قتلوا خلال الأسبوع الأخير، مشيرة إلى أن الجيش يواجه تحديًا في الشجاعية.