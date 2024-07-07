غزة تشهد أول بطولة رياضية منذ بدء الحرب

شهد قطاع غزة أول بطولة رياضية منذ السابع، الذي شنّ فيه الاحتلال حربًا مدمرة أدت إلى شلل في مختلف مناحي الحياة اليومية لسكان غزة.

ونظم الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين بطولته السنوية في ظل حرب الإبادة التي أوقفت الحياة الرياضية بشكل كامل.

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي لتدمير معظم الملاعب والمنشآت الرياضية وتحويل بعضها لمراكز اعتقال ومقابر جماعية.

وأشرف على البطولة الحكم الدولي ديب حسين وساعده في التنظيم كل من ليث شحادة مسؤول اللجنة الفنية والبطل مؤيد صيدم والبطل محمد وشاح.

وأكد ديب حسين أن الهدف من تنظيم البطولة يكمن في التأكيد على أن الشعب الفلسطيني شعب حي ولا يموت وأن أهداف الاحتلال لن تتحقق طالما أن أبطال فلسطين يُمارسون حياتهم الرياضية في ظل قساوة حرب الإبادة.

وأقيمت في البطولة منافسات خمسة أوزان على النحو الآتي:

- وزن 60 كيلوغرام: فاز علي ديب حسين بالمركز الأول، فيما حل محمد ماجد عبد الغفار ثانيا .

- وزن 70 كيلوغرام: فاز محمد أبو عريبان بالمركز الأول، فيما حل محمد علي حسين ثانياً.

- وزن 80 كيلوغرام: فاز محمد أنور حسين بالمركز الأول، فيما حل جميل النبيه ثانياً.

- وزن 90 كيلوغرام: فاز عبد الرحمن حمدان بالمركز الأول، فيما حل مهند الأشرم ثانياً.

- وزن مفتوح: فاز أيمن وشاح بالمركز الأول، فيما حل يوسف حسين ثانياً.