حرب الإبادة في يومها الـ 276.. غارات مكثفة وسط القطاع بظل حركة نزوح كبيرة

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ276، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت تواصلت المعارك والاشتباكات في حي الشجاعية ومدنية رفح.

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط موجة نزوح كبيرة في مناطق شرق غزة، في وقت تتواصل المعارك والاشتباكات في حي الشجاعية ومدنية رفح.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ276 سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع، حيث تركزت الغارات على حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل وقصف المربعات السكنية واستهداف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، في ظل موجات نزوح جديدة تلاحق الناجين من القصف في مناطق شرق غزة، وذلك بعد أن أصدرت سلطات الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدد من الأحياء مثل التفاح والبلدة القديمة والدرج.

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