"مش طالعين" حملة شعبية تتصدى لمخططات الاحتلال بغزة

غزة- الرسالة نت (خاص)

دشن الفلسطينيون في مدينة غزة وشمالها حملة شعبية تحت عنوان مش طالعين كرد عملي على مخططات الاحتلال الاسرائيلي لإخلاء مدينة غزة وشمالها بشكل كامل.

وفور دعوة جيش الاحتلال لسكان غزة وشمالها بضرورة التوجه إلى جنوب قطاع غزة رد الأهالي بحملة مش طالعين، فيما كان للحملة مردود إيجابي من خلال ندرة أعداد المستجيبين للأمر العسكري الإسرائيلي.

وكتب الكاتب الفلسطيني يسري الغول عبر صفحته على فيسبوك: "قبل أن أترك هاتفي أود تذكير الجميع، الجميع بما جرى إبان غزوة الخندق، في الوقت الذي كان يربط فيه الرسول والصحابة الحجارة على بطونهم، ولا يجدون سوى الرعب والخوف حيث بلغت القلوب الحناجر، وعندما كانوا يحفرون النفق، واجهتهم صخرة، فجاء رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وضرب الصخرة وهو يقول: الله أكبر، أعطيت الشام (أي أنه سيفتح الشام)، ثم مرة أخرى وهو يكبر ويقول فتحت رومية.

الشاهد من الحديث، أنه رغم كل هذا الدمار ، نحن نرى التحرير قريب بإذن الله، وما يجري إنما النزع الأخير للمحتل.

ربما سيقول قائل، إنه هذيان ومرحلة الصدمة، ولكن ما نؤمن به أنه الإيمان واليقين بالحق والوعد.

#مش_طالعين".

أما الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر فكتب على صفحته عبر فيسبوك: "والله بعيش أسوأ أيام حياتي بعد ما قضت هالحرب على أغلى ما نملك بس بردو ضايلين بشمال غزة و #مش_طالعين".

أما الناشط الفلسطيني محمد قادوس من غزة "الي فضل البقاء تحت النار والقتل العشوائي! مش راح يطلع تحت ضغط منشورات حرب نفسية وهمية هنا باقون "مش متزحزحين" #مش_طالعين".

أما الناشط ابو ناهض الكولك فكتب "#قسما_بالله

#لن_نخرج_من_مدينة_غزة_إلا_للسماء.

إياكم ثم إياكم ثم إياكم

نحن حراس الشمال ونحن الأمل بعودة أهلنا وأحبابنا، ما تطلعوا منها..#مش_طالعين".

كما كتب الناشط هاني البساينة "إياكم ثم إياكم ثم إياكم على أرواحنا مش طالعين

ما صبرنا هالفترة عشان نطلع ما جعنا علشان نطلع نحن حراس الشمال ونحن الأمل بعودة أهلنا وأحبابنا، ما تطلعوا منها..

#مش_طالعين".

اما الناشطة هداية عصمت حسنين فكتبت "من نازحةٍ نادمة إلى ثابتٍ باقٍ مقهور يعاني الموت والجوع وأكثر..

إليكم يا بقية الأمل.. لا تبرجوا غزة والتصقوا بتراب الأرض.. لا تتكروا خطأنا.. نحن نادمون حد السماء #مش_طالعين".

فيما كتب الناشط محمود جمال الشريف: نصيحة عاجلة وتحذير من مصيدة الا....حتلال ... لأهل مدينة غزة

لا تنزحوا نحو مناطق الجنوب ، لاتكرروا أخطاء الغير في السابق وهم الآن في ندم كبير على نزوحهم لانعدام كل شيئ عندهم والخوف والتشريد مستمر والقصف ، ابقوا في أماكنكم في الشمال ومدينة غزة تنقلوا بينهن ، الا...حتلال لايفرق بين مكان وآخر مجا...زر لا تتوقف والله ولي الصابرين

لن يضيع أجر ثباتكم وصمودكم

وحسبي الله ونعم الوكيل على كل متخاذل #مش_طالعين".