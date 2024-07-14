القوات اليمنية: التخاذل العربي والإسلامي شجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه بالقطاع

قالت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، إنّها تتابع تطورات الأوضاع في قطاع غزة وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي المجازر فيها كان آخرها مجزرة اليوم في مواصي خانيونس والشاطئ بالقطاع والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.

وأكدت القوات المسلحة "أنّ التخاذل العربي والإسلامي شجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم وعلى مرأى ومسمع العالم.

وشددت القوات المسلحة على استمرارها في موقفها المساند للشعب الفلسطيني حتى يتوقف الحصار والعدوان .

وأكدت أنها "ستعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات وبحسب إمكانياتها وقدراتها على الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".