الصحة: 141 شهيدًا و400 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، يوم الأحد، بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 141 شهيداً و400 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38584 شهيداً و88881 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات.