القسام تعلن رصدها قوة لجيش الاحتلال وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، عن رصدها قوة تابعة لجيش الاحتلال كانت تسللت خلف شاحنة مساعدات شرق رفح، مؤكدة إيقاعها جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري عبر "التليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من رصد قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات شرق رفح".

وأشارت إلى أنه "وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل قام مجاهدونا بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد".

وأكدت الكتائب "إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".