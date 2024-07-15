خالد محاجنة يكشف تفاصيل مروعة عن تعذيب أسرى غزة في معسكر سدي تيمان

أكد المحامي خالد محاجنة على أن الاحتلال يمارس جميع أصناف التنكيل والتعذيب بحق أسرى قطاع غزة داخل سجون الاحتلال.

وكشف محاجنة خلال مؤتمر صحفي برام الله الاثنين، عن معاملة الاحتلال لأسرى غزة داخل السجون، بعد زيارته لمعسكر "تيمان سديه" قرب بئر السبع، وسجن عوفر قرب رام الله، والذي يعتقل فيه أسرى من قطاع غزة.

وأكد محاجنة أن أسرى القطاع يتعرضون للقتل والاغتصاب والتعذيب، والتكبيل اليومي والنوم على الحديد، وإطلاق الكلاب البوليسية.

وقال المحامي إنه يخجل من رواية تفاصيل تعذيب أسرى غزة أمام الإعلام والعالم، فيما يتعلق بحالات الاغتصاب داخل السجون، منها "وضع الخراطيم في خلفيات بعض الأسرى".

وأشار إلى أن الاحتلال يريد الانتقام من الأسرى ليس لشيء سوى لأنهم من غزة، وأن الاحتلال يخفي مكان اعتقال الأسرى عن المؤسسات الحقوقية.

وبين أن الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان لا يعلمون عدد الشهداء داخل السجون، وما يزال يدخل معسكر "سديه تيمان" يوميا أسرى من غزة رغم دعوات لإغلاقه.

وقال إن "كل حالة أمنية يمر بها الاحتلال في قطاع غزة يقوم على خلفيتها بالانتقام من الأسرى".

وشدد على أن أسرى القطاع وإلى جانب التنكيل بهم في معسكر "سدي تيمان"، فإنهم يتعرضون لحالات تعذيب مخيفة في سجن "عوفر".

وقال إنه زار الصحفي محمد عرب من قطاع غزة، وأبلغه بوفاة أسير تحت التعذيب، رغم توسله الحصول على العلاج.