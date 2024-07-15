سموتريتش: هذه خطوطي الحمراء ولن أتجاوزها لو كلفني الأمر إنهاء مسيرتي السياسية

قال وزير المالية (الإسرائيلية) بتسلئيل سموتريش إنه حدد خطوطه الحمراء للصفقة وهي خطوط مهمة ودراماتيكية، وبحسب قوله، ستؤدي حتى إلى حل الحكومة وفقًا لما جاء في صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبحسب الصحيفة فإنه، "في محادثات مغلقة، يقول سموتريش إنه حتى قبل مسألة إنهاء الحرب، فإن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين هو حدث لا يمكنه التعايش معه وسيخرجه (سموتريتش) من الحكومة".

ووفقا له، "أنا لست حتى في حدث إطلاق سراح أسرى، إنه حدث رهيب وفظيع، لن أكون هناك، لا بد من وضع خط أحمر. لقد رأينا ما حدث في صفقات جبريل و ثم في صفقة شاليط، أطلقنا سراح يحيى السنوار مرة واحدة ورأينا ما حصلنا عليه، دعونا نطلق سراح يحيى السنوار ونعرض آلاف الإسرائيليين للخطر، ولن أكون هناك حتى لو أنهيت مسيرتي السياسية".

وتابع، ""هكذا كان الأمر عندما عارضت إدخال منصور عباس في الحكومة، الجميع تجاوز رأيي حتى اليميني، ثم رأى الجميع أنني كنت على حق. إذا لم تكن هناك خطوط حمراء، فليس لك الحق في الوجود في السياسة".

كما انتقد سموتريش بشدة الخطاب الإعلامي المحيط بالصفقة قائلا، "نحن الآن في فترة تشبه فترة الإصلاح القانوني، حيث، إذا جاز التعبير، هناك حقيقة واحدة، جانب واحد فقط، ومن يجرؤ على التحدث ضدها إنه مستنكر".

وأضاف: "المؤسسة الأمنية قررت الذهاب إلى صفقة غير شرعية بأي ثمن، يتحدثون عن صفقة تعيد 20 مختطفاً وتتخلى عن الباقين، وهذا سيوقف الحرب، لا توجد خطوط حمراء".