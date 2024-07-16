استشهاد شاب من غزة في مدينة البيرة

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في مدينة البيرة.

وأعلنت مصادر محلية، أن الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عاما) من قطاع غزة استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار البالوع شمال مدينة البيرة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المدينة.

وشهدت المدينة اقتحاما لقوات الاحتلال ومداهمات لمحلات الصرافة، تخللها مواجهات مع عشرات الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب سلطان.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي إن شهود عيان أكدوا أن الاحتلال اعتقل شهيد البيرة واقتاده إلى مستوطنة "بيت إيل" وهناك تم إعدامه برصاص بالبطن والصدر.