طائرة نتنياهو تطير دونه إلى واشنطن قبيل زيارته المرتقبة..لماذا؟

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أنه، "قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، أقلعت اليوم (الثلاثاء) طائرة من طراز "كيناف صهيون" من قاعدة النبطيم إلى واشنطن تحمل بعض المعدات والفريق الأمني ​​الخاص بالزيارة".

وبحسب التقرير فإن تكلفة الرحلة تزيد عن 200 ألف دولار.ومن المفترض أن يسافر رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة لأول مرة على الإطلاق على متن الطائرة الرئاسية، لكن هذه ليست أول رحلة تشغيلية إلى الخارج. وفي فبراير الماضي، أقلعت الطائرة متجهة إلى أثينا. وكان من المفترض أن تقوم الطائرة برحلتها التشغيلية الأولى في نوفمبر الماضي – لحضور مؤتمر المناخ في دبي، لكن الرحلة ألغيت في النهاية في ظل الحرب وإلغاء رحلة نتنياهو إلى الحدث.

ووفقًا للصحيفة فإن، "كنف صهيون" هي طائرة ركاب من طراز بوينج 767-338ER يمكنها الطيران بدون توقف إلى الولايات المتحدة أو البرازيل أو اليابان. وتم تركيب أنظمة قيادة وتحكم متقدمة في الطائرة ستمكن من الاتصال المشفر مع الأرض، إلى جانب أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ. لم تعد طائرات البوينغ 767 تستخدم في الخطوط الجوية الإسرائيلية، لذلك كان من الضروري تدريب طياري طائرة رئيس الوزراء على قيادة هذه الطائرة فقط. وسيتم تشغيل الطائرة تحت السرب 120 التابع للقوات الجوية.