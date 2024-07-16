مقاومون يستهدفون حاجزًا للاحتلال بجنين واعتقال سيدة بالخليل

تتواصلُ اعتداءاتُ قوات الاحتلال ومستوطنيه في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وسط تصدٍ بطولي من المقاومة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأطلق مقاومون صلياتٍ من الرصاص صوب حاجز “دوتان” قرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينية، خمسينية من العمر على حاجز ابو الريش بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأفرجت قوات الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي مروان مصطفى من العيساوية بعد قضاء محكوميته 8 أشهر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد حرب ريان وابنه الطفل ابن 8 سنوات مصعب من موقع عمله بالقرب من مدخل بلدة قراوة بني حسان.

واقتحم 43 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال خلال فترة الاقتحامات المسائية.