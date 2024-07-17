القسام تتبنى عملية إطلاق النار قرب قرية رامين شرق طولكرم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار صوب مركبة للمستوطنين شرق طولكرم أمس، والتي أسفرت عن إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري وصل وكالة "صفا":"بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مركبة للمغتصبين الصهاينة قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس الثلاثاء 10 ممما أدى لإصابة 3 منهم بجراح متفاوتة".

وأشارت القسام إلى "وانسحب مجاهدونا بسلام".

وأكدت الكتائب أنّ "هذه العملية البطولية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء وضمن مسؤولية الردّ على المجازر الصهيونية في قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

وشددت الكتائب على أنّ "أن قطعان المستوطنين لن يروا من بأس مجاهديها في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود".

وختمت "لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا".