غالانت: إذا لم يتم التوصل إلى صفقة خلال أسبوعين فذلك يعني حسم مصير المحتجزين

قال وزيرالجيش (الإسرائيلي) يوآف غالانت إن الظروف ملائمة لإبرام صفقة تبادل لكن رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق.

وأوضح غالانت أن نتنياهو يحاول عرقلة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وأشار غالانت إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غضون أسبوعين، فإن ذلك يعني "حسم مصير المحتجزين".

من جهته، قال نتنياهو إنه يريد الآن "الاهتمام بالانتصار على حركة حماس، وليس بأمور أخرى"، وسط تزايد الحديث الداخلي عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب، وخاصة استعادة الأسرى.

وقال نتنياهو إننا "نحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري"، مشيرا إلى "زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس في المفاوضات" حسب قوله.